Определилась первая пара плей-офф чемпионата мира-2026: какие команды и когда сыграют в матче 1/16 финала

На чемпионате мира по футболу 2026 года, который в эти дни проходит в США, Мексике и Канаде, стартовал заключительный тур группового этапа соревнований. По его итогам определятся все 32 участника матчей на выбывание, а также полная турнирная сетка стадии плей-офф.

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На 25 июня известны уже 13 сборных, которые гарантировали себе место в 1/16 финала. Более того, уже известна одна пара команд, которые поведут борьбу за выход в следующий круг.

Одни из хозяева турнира канадцы в воскресенье, 28 июня, сыграет с ЮАР, которая сенсационно и впервые в истории вышла в плей-офф первенства планеты. Африканцы после разгромного поражения в матче-открытии ЧМ-2026 были списаны всеми экспертами и болельщиками, однако затем сумели сыграть вничью с Чехией и минимально обыграть Южную Корею.

Матч ЮАР – Канада принимает американский Лос-Анджелес. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Команды встречались друг с другом в товарищеском матче 2007 года и тогда африканцы были сильнее 2:0.

СЕТКА ПЛЕЙ-ОФФ ЧМ-2026

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация футбола (ФИФА) решила внести изменения в организации матчей плей-офф ЧМ-2026.

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