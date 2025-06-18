'Они продолжают бомбить': как Усик отреагировал на удар России по Украине 17 июня. Фото

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик эмоционально отреагировал на новый варварский удар России по Украине в ночь на 17 июня. Боксер напомнил о том, что страна-агрессорка продолжает не просто вести захватническую войну, но убивает в первую очередь мирных жителей, устраивая настоящий терор.

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Об этом Усик написал на своей странице в социальной сети Instagram. 38-летний спортсмен из временно оккупированного Симферополя также опубликовали эмоциональные кадры со своей тренировочного лагеря перед боем с Даниелем Дюбуа. На снимках Александр пишет название родной страны, стоя на коленях.

"Сегодня снова горит наша земля. Наше небо заполнено не пением птиц, а сиренами. Потеряны невинные жизни. Семьи уничтожены. Дети остались без домов. Вы говорите "мир" – но мира нет. Вы говорите "хватит" – но они продолжают бомбить", – написал Усик.

До этого олимпийская чемпионка Парижа-2024 фехтовальщица Елена Кравацкая раскритиковала международную федерацию в своем виде спорта за допуск "нейтральных" россиян к чемпионату Европы-2025 на фоне смертоносного обстрела Украины.

Отметим, что в ночь на 17 июня Россия выпустила по Украине 472 средства поражения, среди которых 16 крылатых и две аэробаллистические ракеты, а также 440 беспилотников. В результате комбинированной атаке на утро 18 июня известно как минимум о 24 погибших в Киеве.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик раскритиковал идею многих политиков о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради завершения войны и призвал остановить агрессию России.

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