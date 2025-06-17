'Пока 'нейтральные' участвуют в ЧЕ': олимпийская чемпионка отреагировала на обстрел Киева и Одессы

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Елена Кравацкая эмоционально отреагировала на очередной варварский обстрел городов Украины со стороны России. 32-летняя уроженка Черновцов возмутилась тому, что международная федерация в этом виде спорта (FIE) оказывает поддержку агрессорам.

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Об этом Кравацкая написала на своей странице в социальной сети Instagram, выложив фото последствий ударов дронов и ракетами российскими военными преступниками по мирным городам нашей страны. Спортсменка отметила, что представителей РФ продолжают допуска к соревнованиям, причем даже тех, которые не подпадают под так называемый нейтральный статус.

"Пока "нейтральные" участвуют в чемпионате Европы, в Киеве погибло 14 человек. Сегодня ночью – ракеты по Киеву и Одессе. А я на чемпионате Европы. Где допускают "нейтральных" россиян, выступающих за организацию "Динамо" – силовую структуру РФ. Это не спорт вне политики. Это обесценивание нашей реальности", – поделилась эмоциями фехтовальщица.

Отметим, что в ночь на 17 июня Россия выпустила по Украине 472 средства поражения, среди которых 16 крылатых и две аэробаллистические ракеты, а также 440 беспилотников. В результате комбинированной атаке известно как минимум о 15 погибших в Киеве.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер сборной Украины Ольга Харлан не попала в заявку команды на чемпионат Европы-2025 по фехтованию, который принимает итальянская Генуя.

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