'Они корчились от боли': тренер сборной Украины рассказал о непонятных решениях судей, грязной игре болгарок и ключевых ошибках в отборе к ЧЕ-2027

Главный тренер женской сборной Украины Евгений Мурзин после поражения от Болгарии (66:81) в ключевом матче отбора на Евробаскет-2027 отметил ошибки в защите, которые позволяли соперницам набирать легкие баллы. А решающим стал рывок болгарок в первой четверти, и в дальнейшем "сине-желтым" было трудно отыграться. Особенно на фоне спорных судейских решений, которые приводили к повреждениям у украинок.

В комментарии OBOZ.UA Мурзин отметил большое количество потерь у нашей команды, после чего лидеры группы Е реализовывали свои броски. А на своем паркете болгарки играли не просто агрессивно или жестко, а отрезками и грязно, из-за чего сильно доставалось капитану украинок Алине Ягуповой.

– Мы готовились к агрессивной защите и разбирали в разных вариантах, как нам это преодолеть, но, к сожалению, многое не получилось. Было много потерь. Сделать за игру 20 потерь, которых можно было избежать. И из этих потерь нам забили 24 или 25 очков. Я считаю, что это очень легкие очки. Плюс мы не справились с лидерами команды Болгарии. Это американская центровая Хиллсман и Борислава Христова. Вот с теми, с кем мы планировали, мы с ними, к сожалению, не справились. Поэтому такой результат.

Бились, проиграли первую четверть. Причем проиграли ее очень легко, практически 80–70% – это были очки после быстрого прорыва или раннего нападения, когда мы не успевали вернуться в защиту. И этот начальный запас в 10–11 очков так и держался. Не смогли мы подобраться ближе. Пробовали разные варианты защиты, пробовали зоны, пробовали личную, смешанную, но не справились.

– Я видела ваше возмущение и реакцию всего тренерского штаба на ряд судейских решений. Нашим баскетболисткам сегодня досталось.

– Я много моментов не понимал, потому что против Алины играли даже не очень жестко, а грязно. По моему мнению, два фола точно должны были давать умышленных – неспортивных. Но судьи игнорировали наши апелляции. Действительно, Болгария играла очень грязно, поэтому ряд наших игроков получили микротравмы. Знаю, что и у Сиваковой, и у Уро-Ниле, и у Ляшко, и у Юркевичус. Мы видели, что они корчились от боли. Вот такой агрессивный и силовой баскетбол. И мы уступили в этой игре.

– Кого-то хотелось бы отметить? Были ли девушки, которые вас поразили?

– Нет, на самом деле я не хочу никого выделять. Но, конечно, лидер нашей команды, капитан Алина Ягупова держалась до последнего. Посмотрите: ее били, против нее играли грязно, а она держалась. Делала всю работу, которая не свойственна ей, – помогала выводить мяч. Большое уважение к ней и другим игрокам.

Больших претензий я не имею. Мы старались, бились. Если бы не провал в первой четверти, то могли бы цепляться за эту игру.

– Какие у нас сейчас шансы выйти во второй раунд среди лучших третьих сборных?

– Я думаю, что самые мизерные, потому что мы три матча проиграли с разницей около 20 очков, выиграли один, поэтому на сегодняшний день у нас будет засчитана только одна победа. Да, мы на третьем месте, но Азербайджан не считается. Поэтому мы имеем только одну победу. Посмотрим, но я понимаю, что шансов очень мало.

