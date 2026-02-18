'Он всех обманывает. Будет умолять на коленях': Тайсон Фьюри обрушился с обвинениями на Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) вновь обвинил Александра Усика (24-0, 15 КО) в жульничестве во время двух очных поединков. Цыганский король, как называют британского боксера, также поставил под сомнение результаты противостояний с украинцем.

Об этом сам Фьюри заявил в интервью таблоиду Daily Mail. 37-летний представитель королевского дивизиона из Моркама добавил, что всегда будет ставить под сомнения победы Усика, а также выразил уверенность в проведении третьего поединка против нашего суперчемпиона.

"Он жулик. Он ни разу меня не победил. В его заднице были ракеты. Он жульничал. Я никогда не соглашусь, что он меня победил. Он обманщик, и он всех обманывает. Мне не нужен психолог, чтобы помочь мне пережить эти поражения, потому что это не были поражения. Запомните эти слова: к концу года этот кролик будет умолять Цыганского короля о бое, умолять на коленях", – сказал Фьюри.

Интересно, что совсем недавно Тайсон выразил полное уважение Усику и отметил его блестящую работу в двух поединках.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри – в мае-2024 раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112).

После второго поражения от украинца Тайсон объявил о завершении карьеры. Однако уже в апреле 2026-го британец проведет поединок против российского соперника в камбэке.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой и пообещал сбросить его с вершины королевского дивизиона.

