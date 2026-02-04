'Нет смысла плакать': Фьюри неожиданно высказался об Усике

Бывший чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) внезапно очень тепло высказался об Александре Усике (24-0, 15 КО), хотя раньше всячески его унижал. Цыганский король, как называют британского боксера, комментируя свои поражения от украинца, подчеркнул, что наш соотечественник заслуживает только уважения.

Об Фьюри заявил в видео, которое опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. По словам британца, оба поединка прошли в бескомпромиссной и невероятно близкой борьбе, в которой Усик оказался сильнее, проявив свои лучшие качества.

"В двух последних боях я не добился желаемого результата. Уважение Александру, его команде и всем, кто его окружал. Это урок. В жизни не всегда получаешь то, чего хочешь, или то, чего, как тебе кажется, ты добился. Но так тому и быть. Вы не услышите от меня жалоб и нытья, мол, он жульничал. Это не в моем стиле, и нет смысла плакать над пролитым молоком. Что есть, то есть. Александр – фантастический боец ​​и человек, которого я безмерно уважаю. Если мы когда-нибудь снова встретимся на ринге, это будет здорово. У нас было два блестящих, близких боя. Он победил в обоих, и мы двигаемся дальше", – сказал Фьюри.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри – в мае-2024 раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112).

После второго поражения от украинца Тайсон объявил о завершении карьеры. Однако уже в апреле 2026-го британец проведет поединок против российского соперника в камбэке.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой и пообещал сбросить его с вершины королевского дивизиона.

