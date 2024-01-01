'Он специально': в России обвинили Кличко в том, что украинец 'испортил бокс'

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Султан Ибрагимов раскритиковал стиль бокса легендарного Владимира Кличко. Россиянин, вспоминая о своем поединке против нашего чемпиона, отметил, что соперник ничего не позволил ему сделать в ринге, сделав ставку на вязкий бой.

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Об этом Ибрагимов заявил в интервью YouTube-каналу "Ушатайка". По словам 48-летнего дагестанца, после противостояния с Кличко в знаменитом Madison Square Garden в Нью-Йорке он был полон сил и энергии из-за того, что украинец не дал Султану реализовать их во время боя.

"После боя с Кличко я сидел в раздевалке. Блин, у меня было столько сил и энергии, которые я не успел реализовать в бою. Потому что этот человек и сам ничего не делал, и мне не давал. У него большой рост и размах рук. Он стоит на дистанции. Выбросил удар и отошел обратно. Он испортил зрелище и бокс. У меня не получилось использовать свои силы. У меня была проблема с левой рукой. В команде Кличко знали о проблеме, но не знали, какая рука. И он перед стартовым гонгом ударил меня по руке... У них есть агенты. Как бы ты не пытался все скрывать. Я понял, что он специально бил по руке", – сказал Ибрагимов.

Отметим, что бой Кличко – Ибрагимов состоялся в феврале 2008 года и завершился разгромной победой Владимира 119-110, 117-111 и 118-110. Украинец объединил чемпионские пояса, а россиянин решил завершить карьеру.

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