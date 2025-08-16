'Съехал с ума. Окончательно': Харлан эмоционально отреагировала на встречу Трампа с Путиным

Самая титулованная украинская спортсменка в истории Олимпийских игр Ольга Харлан гневно отреагировала на встречу президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Наша фехтовальщица отметила, что чествование военного преступника одним из главных поборников демократии выглядит мерзко.

Об этом Харлан написала на своей странице в социальной сети Threads. Прославленная спортсменка подчеркнула, что после подобных событий борьба против допуска атлетов из страны-агрессора к международным соревнованиям просто обесценивается, а преступления РФ легализуются.

"Вот мы удивляемся тому, что допускают всяких пропутинских спортсменов к международным соревнованиям... Тут, бл*ха, красную дорожку стелят военному преступнику! Мир сошел с ума... Окончательно..." – поделилась своими эмоциями Харлан.

Отметим, что встреча Трампа и Путина в Анкоридже проходит в пятницу, 15 августа. OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию саммита США и России. Легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек назвал переговоры главы Белого дома с главарем Кремля настоящим заговором против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Светлана Журова потребовала от нашей страны "закончить конфликт в межчеловеческих отношениях, в культуре, в спорте", а также уметь прощать.

