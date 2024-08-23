"Он должен понять": тренер "Челси" оценил Мудрика
Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска назвал неумение принимать правильные решения главной проблемой украинского вингера команды Михаила Мудрика. Итальянский специалист отметил, что наш соотечественник все еще только адаптируется к новому для себя футболу и ему нужна помощь.
Об этом Мареска заявила после победы "Челси" над швейцарским "Серветтом" в первом стыковом матче квалификации Лиги конференций, пишет портал Football.London. Наставник "аристократов" добавил, что ждет от украинца прогресса, который поможет ему стать важной частью команды.
"Миша есть Миша, и не только сегодня. С тех пор, как он присоединился к клубу, у него были и хорошие, и плохие моменты. Если он станет более стабильным, он сможет сделать шаг вперед. Мы постараемся помочь ему измениться. Он должен понять, что нужно принимать правильное решение, когда он получает мяч в последней трети поля. Многие ошибки Миши связаны с выбором решения. Надеюсь, мы сможем ему помочь, и он сможет улучшить этот навык", – сказал Мареска.
Отметим, что "Челси" был сильнее "Серветта" на своем поле 2:0. Мудрик провел все 90 минут и получил от статистический порталов высокую оценку 7,5.
Как сообщал OBOZ.UA, была раскрыта многомиллионная зарплата Михаила Мудрика в лондонском "Челси".
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