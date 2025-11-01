Олимпийский чемпион за 13 секунд победил брутальным нокаутом на турнире по 'грязному боксу'. Видео

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Гейбл Стивстон поразил публику на турнире DBX 4 в Нэшвилле, уничтожив соперника Билли Суонсона уже в стартовом раунде. После победного удара Стивстон выбежал к легендарному тренеру Джону Джонсу, чтобы вместе отпраздновать триумф.

После начала поединка 25-летний американец провел несколько точных ударов в голову, серьезно пошатнув оппонента. Соунсон явно "поплыл" и в этот момент Гейбл донес до его головы точный апперкот, от которого Билли свалился без чувств на канвас.

Во время остановки боя секундомер показывал 13 секунд.

В числе зрителей был вице-президент UFC по работе с талантами Мик Мейнард, на которого Стивстон обратил внимание в послематчевом интервью:

"Кажется, у нас был особый гость (Мейнард), который пришёл меня посмотреть, — сказал 25-летний спортсмен. — Мик, вы уже увидели немного, а я хотел бы показать гораздо больше. Надеюсь, вы верите в меня, и я ценю это".

DBX (Dirty Boxing) – промоушен, созданный Джоном Джонсом и Майклом Перри. Соревнования проходят по правилам "грязного бокса": без ударов ногами и коленями, без тейкдаунов и борьбы в партере, что делает поединки быстрыми и зрелищными.

Гейбл Дэн Стивстон родился 31 мая 2000 года в Портидже, штат Индиана. Он прославился как борец вольного стиля и рестлер. В 2020 году Стивстон завоевал золотую медаль Олимпийских игр, а затем подписал контракт с WWE, став вторым после Курта Энгла олимпийским чемпионом по борьбе, выступающим в этом промоушене. С 2023 года регулярно участвует в шоу WWE NXT.

Стивстон уже успел добиться значительных успехов:

Первенство мира среди юношей 2015 — "золото";

Первенство мира среди юношей 2016 — "золото";

Первенство мира среди юниоров 2017 — "золото";

Панамериканский чемпионат по борьбе 2021 — "золото";

Олимпийские игры 2020 — "золото".

