Олимпийский чемпион потерпел сенсационное поражение на ОИ-2024 из-за журналиста. Видео

Первая ракетка мира по настольному теннису китаец Ван Чуцинь сенсационно выбыл в третьем раунде мужского турнира по настольному теннису на Олимпийских играх 2024 в Париже. Чуцинь неожиданно проиграл Трульсу Мерегорду из Швеции со счетом 2:4.

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Сутками ранее 24-летний лидер мирового рейтинга завоевал "золото" в миксте с Сунь Иншем против соперников из Северной Кореи, но затем журналист сломал его основную ракетку, вынудив использовать запасную.

Увидев это Ван признался, что "немного потерял контроль над эмоциями".

Когда китайский теннисист отошел от поражения, от заявил, что запасная ракетка не при чем, и просто шведский соперник сыграл гораздо лучше.

"Это на самом деле не повлияло на матч. Просто мой соперник играл очень, очень хорошо", — сказал он AFP.

Мерегорд признался, что "у него было чувство, что он сможет победить", хотя ему никогда не удавалось этого сделать за восемь предыдущих попыток.

"Я почти никогда не брал сет против Вана, так что это безумие — победить здесь, на Олимпиаде", — сказал швед, впервые попавший в 1/8 финала.

Мёрегорд, которого тренирует его старший брат Мальте, сказал, что Ван был не в лучшей форме, но добавил, что это не имеет никакого отношения к ракетке.

"Я думаю, у вас здесь не менее 10 ракеток и 500 накладок, так что неважно, потеряете ли вы свой инвентарь. Я имею в виду, я не знаю, какая из них моя первая или третья, так что это неважно", — добавил швед.

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