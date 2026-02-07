ОИ-2026. 7 февраля. Когда выступят украинцы. Расписание трансляций и где смотреть

В пятницу, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане стартует первый полноценный соревновательный день с участием украинских спортсменов. В программе дня фристайл, горнолыжный спорт, лыжные гонки, конькобежный спорт, санный спорт, прыжки с трамплина и фигурное катание.

Все в прямом эфире будет транслироваться на сайте и телеканале "Суспільне Спорт" и на региональных телеканалах "Суспильного".

Расписание 7 февраля и трансляции

11:00 Олимпийская студия, утро.

11:30 Фристайл, слоупстайл, женщины, квалификация. Отдельная трансляция, плеер №3. Комментатор Виталий Волочай. В этом виде выступит украинка Екатерина Коцар.

12:30 Горнолыжный спорт, даунхилл, мужчины. Отдельная трансляция, плеер №1. Комментатор Инна Мушинская. Украину представит Дмитрий Шепьюк, для которого это участие в первом распределении наград Игр.

14:00 Лыжные гонки, скиатлон, женщины. Отдельная трансляция, плеер №3. Комментатор Андрей Сухецкий. В гонке стартуют сразу четыре украинские лыжницы.

15:40 Олимпийская студия, день. В эфире подведут промежуточные итоги дня и расскажут о вечерних стартах украинцев.

17:00 Конькобежный спорт, 3000 метров, женщины. Отдельная трансляция, плеер №3. Комментатор София Власова. Один из первых финалов дня с розыгрышем олимпийских наград.

18:00 Санный спорт, одноместные сани, мужчины, первый и второй заезды. Отдельная трансляция, плеер №2. Комментатор Виталий Волочай. На старт выйдут украинцы Андрей Мандзий и Антон Дукач.

19:40 Прыжки с трамплина, нормальный трамплин, женщины. Отдельная трансляция, плеер №1. Комментатор Алексей Мандзий. Еще один вид программы с первым комплектом наград дня.

21:30 Олимпийская студия, вечер. В эфире подведут полные итоги дня, покажут результаты украинцев и их комментарии, а также анонсируют следующий соревновательный день.

23:00 Фигурное катание, командный турнир, танцы на льду, произвольный танец. Комментатор Екатерина Макаревская.

Украина в соревнованиях будет представлена 46 спортсменами, которые выступят в 11 из 16 видов спорта, больше всего — на трассах биатлона и санного спорта. В состав делегации также вошли 42 тренера и медицинских работников и 15 членов штаба сборной.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-президент США Джей Ди Вэнс был освистан на церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026. Это случилось в тот момент, когда на поле легендарного стадиона "Сан Сиро" в Милане вышла сборная США.

