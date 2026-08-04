"Рассчитываю на более конструктивное и слаженное взаимодействие": Зеленский представил нового секретаря СНБО. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игоря Клименко. Зеленский заявил, что ожидает от нового руководителя СНБО усиления координации между всеми составляющими сектора безопасности и обороны, а также большей оперативности в выполнении ключевых задач.

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О назначении и приоритетах, определенных для нового секретаря СНБО, президент сообщил на своем официальном Telegram-канале. Зеленский подчеркнул, что Игорь Клименко доказал свою эффективность во время работы на посту министра внутренних дел.

"Игорь доказал свою эффективность работой в Министерстве внутренних дел Украины. Игорь очень хорошо координировал их работу. Теперь в СНБО Украины именно такую координационную функцию нужно максимально усилить", — отметил президент.

По словам Зеленского, новый секретарь СНБО должен обеспечить тесное взаимодействие с правительством, военными, спецслужбами, командой Офиса президента и другими должностными лицами. Президент подчеркнул, что такая координация необходима прежде всего для подготовки страны к зимнему периоду.

"Рассчитываю, что секретарь СНБО вместе с премьер-министром Украины, со всеми необходимыми должностными лицами, командой Офиса, военными и нашими спецслужбами придаст оперативности и содержательности всей работе по подготовке к зиме. Ожидаю более предметного и слаженного взаимодействия между всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины", – подчеркнул глава государства.

Приоритеты работы

Отдельно президент обозначил ключевые направления, на которых должен сосредоточиться Совет национальной безопасности и обороны. Среди них – как можно более быстрая локализация производства систем противовоздушной обороны, необходимых Украине ракет и другого вооружения.

Также Зеленский подчеркнул необходимость усилить защиту от кибератак и противодействие российским информационным операциям.

"Украине нужно максимально быстро провести всю подготовительную работу для локализации в Украине производства ПВО, необходимых нам ракет и другого дополнительного оружия. Нужно уделять больше внимания киберугрозам со стороны России, противодействовать российской дезинформации и информационным операциям, которые они проводят", — заявил президент.

Глава государства добавил, что ожидает от Игоря Клименко конкретных инициатив для повышения эффективности работы.

"Ожидаю от Игоря Клименко предложений о том, какие решения необходимо принять для достижения лучших результатов для Украины", – отметил Зеленский.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Игорь Клименко подвел итоги своей деятельности на посту министра внутренних дел Украины за более чем три года. За это время, подчеркнул он, команде МВД пришлось работать в условиях полномасштабной войны и преодолевать беспрецедентные вызовы.

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