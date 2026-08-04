"Отскакивает как от стенки". Путин показал, что умеет в футболе и стал посмешищем. Видео

Владимир Путин принял участие в небольшом футбольном эпизоде во время финала конкурса "Большая перемена". После публикации видео пользователи в комментариях начали активно обсуждать его действия с мячом и оставили множество ироничных сообщений.

Видео дня

На финале всероссийского конкурса "Большая перемена" российский диктатор вышел на сцену и обменялся двумя передачами с юным ведущим по имени Денис, после чего обратился к участникам мероприятия.

Видео с этим моментом б вызвало широкую реакцию пользователей. В комментариях многие отнеслись к эпизоду с иронией. Один из пользователей написал: "Отскакивает все от него как от стенки)))", другой отметил: "Корявенько. Мяч не чувствует совсем. Это вам не хоккей, тут мастерство надо".

Некоторые комментаторы шутили, что после увиденного его можно считать "перспективным молодым футболистом" и даже рассуждали, за какую сумму его могли бы подписать клубы РПЛ.

Другие пользователи с сарказмом "восхищались" техникой игры. В комментариях появились шутки о "выдающемся контроле мяча", "глубоком понимании игры" и сравнениях с легендами мирового футбола. Один из участников обсуждения иронично заявил: "Есть Путин - есть футбол, нет Путина - нет футбола".

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