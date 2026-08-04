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"Отскакивает как от стенки". Путин показал, что умеет в футболе и стал посмешищем. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
3,8 т.
Российский диктатор получил порцию стебных комментариев в интернете
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Владимир Путин принял участие в небольшом футбольном эпизоде во время финала конкурса "Большая перемена". После публикации видео пользователи в комментариях начали активно обсуждать его действия с мячом и оставили множество ироничных сообщений.

На финале всероссийского конкурса "Большая перемена" российский диктатор вышел на сцену и обменялся двумя передачами с юным ведущим по имени Денис, после чего обратился к участникам мероприятия.

Путин на финале всероссийского конкурса «Большая перемена»

Видео с этим моментом б вызвало широкую реакцию пользователей. В комментариях многие отнеслись к эпизоду с иронией. Один из пользователей написал: "Отскакивает все от него как от стенки)))", другой отметил: "Корявенько. Мяч не чувствует совсем. Это вам не хоккей, тут мастерство надо".

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Некоторые комментаторы шутили, что после увиденного его можно считать "перспективным молодым футболистом" и даже рассуждали, за какую сумму его могли бы подписать клубы РПЛ.

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Другие пользователи с сарказмом "восхищались" техникой игры. В комментариях появились шутки о "выдающемся контроле мяча", "глубоком понимании игры" и сравнениях с легендами мирового футбола. Один из участников обсуждения иронично заявил: "Есть Путин - есть футбол, нет Путина - нет футбола".

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

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