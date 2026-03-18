Официально. Ребров изменил состав сборной Украины перед игрой со Швецией в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Сборная Украины перед матчем плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции осталась без одного из центральных защитников Максима Таловерова. Тренерский штаб был вынужден срочно внести изменения в заявку и вызвать Эдуарда Сарапия, сообщает пресс-служба УАФ.

Видео дня

Футболист "Сток Сити" получил повреждение в матче Чемпионшипа против "Уотфорда" и не сможет сыграть в ближайших матчах. Максим доиграл ту встречу до конца, однако последующее обследование подтвердило, что ему необходимо лечение.

Вместо него в основной состав переведен защитник "Полесья" Эдуард Сарапий, который ранее находился в резервном списке.

Он уже вызывался в национальную команду, но на поле за сборную пока не выходил: оставался в запасе в матчах против Шотландии и Англии в 2022-2023 годах.

Проблемы в линии обороны сохраняются: из-за травм вне заявки также остались Николай Матвиенко из "Шахтера", Тарас Михавко из "Динамо" и Арсений Батагов из "Трабзонспора".

Обновленный состав сборной Украины на матчи плей-офф отбора к чемпионату мира-2026

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Руслан Нещерет ("Динамо")

Защитники: Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба — "Шахтер"), Виталий Миколенко ("Эвертон, Англия), Александр Тымчик ("Динамо"), Богдан Михайличенко, Борис Крушинский, Эдуард Сарапий (все — "Полесье")

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925"), Олег Очеретько ("Шахтер"), Георгий Судаков ("Бенфика", Португалия), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все — "Динамо"), Алексей Гуцуляк ("Полесье"), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция)

Нападающие: Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Лион", Франция), Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев).

Матч против Швеции состоится 26 марта, победитель выйдет в финал плей-офф, где сыграет против Польши или Албании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!