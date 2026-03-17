Не прошло и суток: сборная Украины понесла потерю на матч со Швецией в отборе ЧМ-2026

Центральный защитник сборной Украины Максим Таловеров выбыл до конца сезона и не поможет команды в стыковых матчах отбора к чемпионату мира-2026. Об этом стало известно спустя всего лишь 20 часов после того, как тренер "сине-желтых" Сергей Ребров обнародовал список футболистов, которые будут готовиться к игре со Швецией (26 марта).

Видео дня

По данным проекта "ТаТоТаке", о чем информирует в своем Telegram-канале, Таловеров получил травму голеностопа в победном матче его "Сток Сити" против "Уотфорда". Украинец доигрывал поединок с травмой, а утром 17 марта ему было сделано МРТ.

Результаты обследования оказались неутешительными – 25-летний футболист не появится на поле до конца нынешнего сезона. Таким образом, в распоряжении Реброва остались три центральных защитника – Илья Забарный из ПСЖ, Валерий Бондарь из "Шахтера" и Александр Сваток из "Остина".

В то же время наставник украинской сборной может перевести из резервного списка в основной одного из центрбеков житомирского "Полесья" – Эдуарда Сарапия или Сергея Чоботенко.

Отметим, что из-за травм вообще не попали в заявку Реброва защитники Тарас Михавко ("Динамо"), Николай Матвиенко ("Шахтер") и Арсений Батагов ("Трабзонспор").

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!