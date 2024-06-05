Официально. 'Динамо' подписало футболиста 'Шахтера' и сборной Украины

Киевское "Динамо" усилилось атакующим полузащитником сборной Украины Александром Пихаленком. 27-летний уроженец Донецка подписал с "бело-синими" пятилетний контракт до лета 2029-го.

Александр является воспитанником донецкого "Шахтера". За "горняков" провел 8 матчей во всех турнирах. В течение двух сезонов выступал в составе "Мариуполя" (40 игр, 6 голов).

Начиная с сезона-2020/2021 защищал цвета "Днепра-1", проведя за этот период за днепрян 102 поединка и отличившись 20 голами.

В футболке национальной сборной Пихаленок сыграл 8 матчей.

"Не скажу, что предложение от "Динамо" стало неожиданностью для меня, ведь интерес со стороны киевлян был и в предыдущие трансферные окна. Раньше не было конкретики, все на уровне слухов, а сейчас уже "Динамо" обратилось с конкретным предложением, и я очень рад присоединиться к киевскому клубу", – прокомментировал свое подписание игрок.

Александр признался, что перед тем как подписать контракт, взял на размышления четыре-пять дней.

"Была определенная ситуация с Шахтером, с Днепром-1 определенные вопросы необходимо было согласовать. В общем, многое нужно было обдумать, потому столько времени ушло. Поскольку я знаком со многими динамовцами, то думаю, много времени на адаптацию не понадобится", – цитирует Пихаленка пресс-служба "Динамо".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне "Динамо" оформило первый трансфер летнего межсезонья, подписав полузащитника молодежной сборной Украины Максима Брагару. Как сообщает пресс-служба "бело-синих", футболист перешел на правах аренды из одесского "Черноморца".

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