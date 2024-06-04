Первый трансфер сезона. 'Динамо' официально подписало футболиста сборной Украины

Киевское "Динамо" оформило первый трансфер летнего межсезонья, подписав полузащитника молодежной сборной Украины Максима Брагару. Как сообщает пресс-служба "бело-синих", футболист перешел на правах аренды из одесского "Черноморца".

Контракт с 21-летним уроженцем Рени (Одесская область) подписан по схеме 4+1: соглашение рассчитано на четыре года с возможностью продления еще на 1 год.

Максим Брагару – воспитанник одесской ДЮСШ-11. С июля 2019 вошел в структуру одесского "Черноморца", где играл сначала в юношеской команде, а затем и в молодежной. 17 августа 2019 дебютировал за первую команду одесситов в матче первой лиги против ФК "Авангард" (Краматорск), когда он вышел на поле на 89-й минуте. 11 июля 2020 года в игре первой лиги против Pyxа забил свой первый гол в составе Черноморца.

В прошлом сезоне Брагару провел в чемпионате Украины за Черноморец 29 матчей и забил 1 мяч.

Максим может сыграть на нескольких позициях в поле. В завершившемся сезоне он преимущественно действовал на позиции левого защитника, однако большинство матчей за карьеру отыграл как правый вингер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!