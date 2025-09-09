Одноклубник Шовковского стал новым тренером в 'Динамо'

В тренерском штабе киевского "Динамо" произошли изменения. Ассистентом главного тренера Александра Шовковского стал бывший футболист клуба Артем Яшкин, который будет отвечать за подготовку нападающих первой команды, пишет пресс-служба "бело-синих".

Яшкин выступал за "Динамо" с 1998 по 2002 год. В составе клуба он трижды становился чемпионом Украины и дважды выигрывал Кубок страны. После ухода из киевского коллектива он играл за столичный "Арсенал", а также в чемпионатах Южной Кореи, Вьетнама и Латвии, где дважды становился чемпионом и обладателем Кубка. На его счету восемь матчей за национальную сборную Украины в 2000–2001 годах.

После завершения карьеры игрока Яшкин работал тренером в академии "Динамо" имени Валерия Лобановского, где занимался подготовкой юных футболистов разных возрастных категорий. Позднее он провел два с половиной года в структуре львовского "Руха", занимая должности тренера академии и ассистента главного тренера первой команды.

Напомним, что недавно к команде присоединился польский специалист Мацей Кендзёрек.

Старт нового сезона складывается для "бело-синих" успешно. Команда выиграла четыре матча подряд и с 12 очками единолично возглавляет турнирную таблицу УПЛ.

Следующий поединок динамовцы проведут после международной паузы. В пятом туре чемпионата Украины они 13 сентября на выезде встретятся с "Оболонью".

