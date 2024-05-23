'Одна из ужаснейших вещей'. То, что сделал Фьюри после боя с Усиком, вызвало возмущение в сети

Экс-чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) затравили в социальной сети X (бывшая Twitter) за оправдание поражения от Александра Усика (22-0, 14 КО) в бою 18 мая. Британский спупертяж заявил, что судьи отдали победу украинцу, потому что в его стране идет война.

"По моему мнению, я выиграл этот бой. Я забрал большинство раундов. Хотя он выиграл несколько раундов, но я выиграл большинство. И вы знаете, что в его стране война. Мы оба показали хороший бой, продемонстрировали лучшее, что могли. Но мне кажется, судьи встали на сторону страны, которая находится в состоянии войны", – сказал Фьюри.

Болельщики со всего мира захейтили Тайсона, назвав его слова "одними из ужаснейших вещей".

"Слово Тайсона Фьюри о том, что "Украина в состоянии войны и это стоило ему победы", может быть одними из самых ужасных вещей, которые я слышал в интервью после боя", – пишут юзеры.

Фанаты высмеивают такую позицию британского бойца.

"Тайсон Фьюри: "Думаю, я выиграл этот бой. Ему отдали победу, потому что его страна находится в состоянии войны". Я думаю, ему отдали победу потому, что он заставлял тебя шататься вокруг ринга так же, как я делаю после 15 пинт в местном заведении. Больной неудачник и мудак", "Тайсона Фьюри избили, а он обвиняет в этом страну Усика, находящуюся в войне. Лол"– стебутся фанаты.

Некоторые выкладывают фото и видео побитого Фьюри, а под кадрами с сарказмом отмечают, что не могут поверить в то, что сделала с Тайсоном война в Украине.

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