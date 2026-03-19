Польская проблема: почему сегодняшний матч против 'Леха' будет сложнее для 'Шахтера'

"Шахтер" готовится ко второму матчу плей-офф Лиги конференций. Игра против "Леха" после победы неделю назад будет не менее требовательной к результату. На кону не только путевка в четвертьфинал, это еще и возможность исторического успеха. А при чем здесь вообще Лига чемпионов? Рассказывает OBOZ.UA.

3:1 – не о легкой победе, а о счастливом стечении обстоятельств

В прошлый четверг матч был интересный, с очень разными подходами. "Лех" с первых минут попытался зеркалить "Шахтер" и несколько раз опасно подходил к нашим воротам. Также классной для поляков была поддержка, заполненные трибуны свистели на каждое прикосновение к мячу со стороны горняков. А еще железнодорожники усыпили внимание нашей защиты и голкипера Ризныка, из-за чего пришел гол, которого не должно было быть. Интересно получилось, что навстречу сыграла конфета Исаке – она подавила моральное состояние соперника, поэтому 3:1 стали счастливым стечением обстоятельств; этой победы могло и не быть.

На следующий матч оранжево-черные приехали еще в понедельник, для многодневной подготовки. Из кадровых потерь – Матвиенко на травме, а Бондарь дисквалифицирован. Все бы ничего, если бы речь не была о двух ключевых центрбеках. Пресс-служба команды пишет, что под вопросом еще Марлон Гомес и Дмитрий Крыськив, которые тоже в лазарете. Туран заявил, что у него более 20 одинаково качественных футболистов и много нападающих с разными ролями, поэтому важно правильно комбинировать их в том или ином командном видении построения игры. Но какие выводы надо сделать из прошлого польского матча?

Настойчивости не хватает

Первая игра плей-офф показала целую систему ошибок, которые надо в моменте исправить для прохода дальше. "Шахтер" статистически превосходил по большинству показателей, но не достиг стандартов (был только 1 угловой). Мы пробили больше по воротам "Леха" и перепасовали соперника – и из этого имели лишь 3 гола. Из позитива, дончане меньше фолили, хотя и потеряли Крыськива на травме. И здесь не обошлось без хорошего последствия, к Марлону и его влиянию хозяева той игры в моменте были не готовы.

С другой стороны, нас перебегали по дистанции и раздавили в тактическом построении. При таких скоростных и креативных флангах, удалось забить лишь раз после контратак. А еще есть неизмеримый параметр – настойчивость. Поляки сильно хотели победы перед домашней публикой, что было заметно с первых минут и уже через час превратилось в гол. Но даже после такого матча, "Шахтер" сохраняет доминантную позицию в ЛК. 64% среднего владения все еще недосягаемая цифра для всех команд турнира. Ближе всего находятся "Алкмаар" и (60.5%), а затем аж "Целе" (57%). Туран после победы над "Металлистом 1925" сказал, что у футбола есть много сценариев и возможно все. Мы тоже надеемся, что сегодня вечером произойдет все, что поможет именно украинской команде:

Есть возможность комбинировать чрезвычайно большое количество сценариев, и каждый из них в том или ином противостоянии может быть успешным. В этом все чудо момента – иногда ты действительно можешь не знать, какого сценария ожидать, однако самый неожиданный сценарий может дать положительные плоды - Арда Туран, главный тренер "Шахтера"

Рекордный путь в Лиге конференций

Этот сезон математически один из лучших для Украины. Несмотря на то, что это звучит странно, наши клубы действительно переписывают историю. С лета 4 команды набрали 7.312 балла. До 10-го исторического места осталось только не проиграть сегодня (7.333 в 1999-м году). Дальше придется поработать, ведь чтобы обойти годы 11/12 и 13/14, надо одержать несколько побед. До рекордного розыгрыша 08/09, когда было 16.625, "Шахтер" самостоятельно не дотянется чисто математически.

Мы снова и снова вспоминаем о Лиге чемпионов, ведь сейчас решается будущее нескольких турниров. В списке клубов горняки занимают 48 место, перед ними, кроме суперграндов, еще "Бенфика", МЮ, "Наполи" и ПСВ, которые по итогам сезона сохраняют шансы на ЛЧ несколькими путями. А еще есть "Тоттенхэм", "Фиорентина" и "Монако", которые откровенно пролетают мимо элитного турнира и уменьшают конкуренцию для украинцев. Чтобы использовать Путь чемпионов, как это было 2 года назад, надо только выиграть УПЛ и дальше собирать баллы на евроарене. А еще надо чтобы все команды перед нами прошли напрямую в ЛЧ или потеряли шанс на нее. Поэтому сегодняшняя игра важна в этом плане, но пройдет она в сложных международных условиях.

Польская проблема второй матч подряд

Из-за понятных преград, горняки играют домашние матчи в Польше. В случае "Леха" о Турции не договорились – или не хотели, или не успели. "Шахтер" улучшил позиции для выигрыша Лиги конференций, потому что остается только 2.5 этапа до финала. Интересно, как вторая победа в паре скажется на домашних играх в Польше, потому что другие арены не фигурируют.

"Шахтер" идет путем минимальных побед – в УПЛ берут изнурительностью. После зимней паузы была только одна разгромная победа, да и та силами хет-трика Траоре. Все остальные игры были с 3 очками только во втором тайме, когда уже пережали соперника. Продолжить с одним мячом и в этом матче будет великолепным итогом. Учитывая длительную подготовку, горняки просто обязаны бронировать себе четвертьфинал в Кракове. Тем более, поляки точно постараются повторить свой успех трехлетней давности и вернуться в четвертьфинал еврокубков.

Где смотреть матч и что дальше?

Матч против "Леха" пройдет сегодня в Кракове. Начало в 22:00 по Киеву. Игру покажет MEGOGO. Победитель этой пары встретится с победителем пары "Алкмаар" - "Спарта". В потенциальном полуфинале "Шахтер" могут ждать "Кристал Пэлас" и "Фиорентина", одни из главных претендентов на Лигу конференций.