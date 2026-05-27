Один из богатейших клубов Англии покупает футболиста сборной Украины – медиа

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин с большой долей вероятности покинет лиссабонскую "Бенфику" в в летнее межсезонье. Наш соотечественник рассматривается некоторыми клубами английский Премьер-лиги, а наиболее конкретный интерес наблюдается со стороны лондонского "Тоттенхэма", который входит в топ-5 богатейших клубов страны.

Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, написал известный инсайдер Никола Скира. По его данным, "шпоры" внимательно следят за ситуацией вокруг 24-летнего вратаря. Известно, что в его услугах заинтересован лично наставник "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби, который прекрасно знаком с Трубиным по работе с донецким "Шахтером".

В украинском футболисте итальянский тренер лондонцев видит идеальную замену Гульельмо Викарио, который должен перейти в миланский "Интер". Голкипер из Удине уже согласовал условия личного контракта с чемпионами последнего розыгрыша Серии А.

Напомним, Трубин является воспитанником донецкого "Шахтера". Летом 2023 года он перебрался в "Бенфику" за 10 миллионов евро. В составе португальского гранда он провел 149 матча во всех турнирах, пропустив 144 гола, а также записав на свой счет исторический забитый мяч в ворота мадридского "Реала" в решающей игре Лиги чемпионов нынешнего сезона.

