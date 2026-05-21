Моуриньо хочет купить в 'Реал' футболиста сборной Украины – медиа

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуриньо, который в ближайшее время должен возглавить мадридский "Реал", нацелился на трансфер футболиста сборной Украины Ильи Забарного. Особенный, как называют 63-летнего специалиста, включил нашего соотечественника в список приоритетов.

Видео дня

Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, написал журналист телеканала 20 Minutes TV Ашиль Аш. По его данным, накануне своего назначения в "королевский клуб" Моуриньо передал руководству список игроков, которыми он хотел бы усилить команду.

В него вошел Забарный, за которым португалец давно пристально наблюдает. При этом французский "Пари Сен-Жермен", цвета которого украинец защищает с лета минувшего года, не намерен рассматривать вопрос его продажи.

Следует заметить, что игрок украинской сборной не может записать в актив нынешний сезон. Украинец часто ошибался, попадал под критику, а также не сыграл ни одной минуты в плей-офф Лиги чемпионов. В то же время по количеству проведенных на поле минут в первенстве Франции Илья уступает только Варену Заир-Эмери.

Как сообщал OBOZ.UA, в мадридском "Реале" определились с судьбой вратаря сборной Украины Андрея Лунина, который продолжает оставаться запасным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!