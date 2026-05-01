'Очевидно, это конец': Костюк поделилась эмоциями перед финалом против россиянке на турнире в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк призналась, что ее физическое состояние не отличается стабильностью накануне финального матча супертурнира в Мадриде. Наша соотечественница поспорит за трофей в поединке против россиянки под нейтральным флагом Мирры Андреевой, от которой ждет сильной игры на своей подачи.

Видео дня

Об этом Костюк заявил на пресс-конференции в столице Испании, информирует портал Tennis Head. Вторая ракетка страны подчеркнула, что с нетерпением ожидает финального матча, на кону которого будут стоять один миллион долларов призовых и 1000 очков в мировой рейтинг.

"Физическое состояние? Думаю, оно нестабильное. Очевидно, ведь это конец недели, поэтому я не думаю, что кто-то чувствует себя суперсвежим. Думаю, это нормально. Самое важное – это то, как ты с этим справляешься. Я с нетерпением жду финала, потому что это, в конце концов, финал. Она очень сильная теннисистка, очень мощно бьет, у нее очень сильная подача. Так что, знаете, я с нетерпением жду этого матча", – сказала Костюк.

OBOZ.UA рассказывал, где смотреть матч Костюк – Андреева в финале турнира в Мадриде. Соперницы встречались друг с другом один раз. В самом начале сезона-2026 теннисистки сражались в четвертьфинале турнира в австралийском Брисбене, где украинка добыла победу 7:6, 6:3.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!