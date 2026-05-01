Букмекеры оценили шансы Марты Костюк обыграть россиянку в финале супертурнира в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк не считается фавориткой финального матча супертурнира в Мадриде, в котором ее соперницей будет россиянка Мирра Андреева. Наша соотечественница сыграет с уроженкой Красноярска, которая выступает на кортах Испании под нейтральным флагом, в субботу, 2 мая.

Букмекеры накануне поединка отдают небольшой преимущество представительнице страны-агрессорки. Ставки на победу Андреевой принимаются с коэффициентом 1,70. А показатели на успех киевлянки достигают уровня 2,18.

При этом аналитики ожидают упорной борьбы. Они прогнозируют, что в матче будет сыграно не менее 22 геймов. Соответствующее событие оценивается котировкой 1,72.

Добавим, что победительница матча Костюк – Андреева получит один миллион долларов призовых и 1000 очков в мировой рейтинг. Вице-чемпионка турнира заработает 535,5 тысяч в американской валюте и 650 баллов.

Соперницы встречались друг с другом один раз. В самом начале сезона-2026 теннисистки сражались в четвертьфинале турнира в австралийском Брисбене, где украинка добыла победу 7:6, 6:3.

