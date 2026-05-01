'Не обращать внимания на ее фамилию': первая ракетка России высказалась о финале с Костюк на супертурнире в Мадриде

Первая ракетка России Мирра Андреева не считает себя фавориткой финального матча супертурнира в Мадриде, где ее соперницей станет украинка Марта Костюк. Представительница страны-агрессорки, которая выступает в Испании под нейтральным флагом, ждет тяжелого поединка.

Об этом Андреева заявила на пресс-конференции перед матчем, который состоится 2 мая, информирует портал Tennis365. Уроженка Красноярска, которая идет на восьмом месте в мировом рейтинге, добавила, что сосредоточена на своей игре, а соперница ее не интересует.

"Я не считаю себя фавориткой, потому что знаю: любой, кто добирается до финала, – это сильный соперник. Я научилась не обращать внимания ни на рейтинг соперницы, ни на ее фамилию. Я просто постараюсь выйти на корт и сделать то, что должна: по-настоящему сосредоточиться на игровом плане, который мы разработали вместе с тренером. Это единственное, что я могу контролировать. Я не могу контролировать будущее. Я не могу контролировать результаты или исход матча – это от меня не зависит", – сказала россиянка.

OBOZ.UA рассказывал, где смотреть матч Костюк – Андреева в финале турнира в Мадриде. К слову, победительница поединка получит один миллион долларов призовых и 1000 очков в мировой рейтинг. Вице-чемпионка турнира заработает 535,5 тысяч в американской валюте и 650 баллов.

Соперницы встречались друг с другом один раз. В самом начале сезона-2026 теннисистки сражались в четвертьфинале турнира в австралийском Брисбене, где украинка добыла победу 7:6, 6:3.

