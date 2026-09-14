"Очень круто": самая красивая спортсменка Украины оценила Абсолютный ЧМ по легкой атлетике, где она заняла последнее место

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко позитивно оценила итоги Абсолютного чемпионата мира, который состоялся в конце минувшей недели в Будапеште. Уроженка Бахмута, которую называют самой красивой спортсменкой страны, завершила турнир на последнем месте вместе с еще двумя участницами, но назвала соревнования невероятно крутыми.

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Такими эмоциями Левченко поделилась в разговоре с "Суспильне Спорт". 28-летняя прыгунья в высоту отметила само организацию первого в истории подобного мирового первенства, та как они прошли максимально компактно и девушкам не пришлось подолгу ждать своих попыток.

"В действительности было очень круто. Мне очень зашел формат, он был довольно резвый. Подъем высот тоже был классный. К сожалению, мне не хватило напрыганности на соревнованиях, но чувствовала себя очень хорошо и мне понравилось, потому что не ждешь долго в секторе. Участников относительно немного, поэтому соревнования получились интересные и классные. Это были самые удачные соревнования из всех. Я уже чувствовала себя собой, но нельзя пропускать какие-то этапы – нужно было совершить больше прыжков в этом сезоне. Но ничего страшного. Я очень довольна, и все окей", – сказала Левченко.

До этого наша соотечественница со словами "украинцы это поймут" назвала особенность своего участия на Абсолютном ЧМ по легкой атлетике, где победу одержала Ярослава Магучих.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети опубликовали видео разговора Ярославы Магучих с тренеркой Татьяной Степановой во время Абсолютного чемпионата мира.

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