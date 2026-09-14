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"Очень круто": самая красивая спортсменка Украины оценила Абсолютный ЧМ по легкой атлетике, где она заняла последнее место

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Левченко оценила выступление на Абсолютном ЧМ
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Украинская легкоатлетка Юлия Левченко позитивно оценила итоги Абсолютного чемпионата мира, который состоялся в конце минувшей недели в Будапеште. Уроженка Бахмута, которую называют самой красивой спортсменкой страны, завершила турнир на последнем месте вместе с еще двумя участницами, но назвала соревнования невероятно крутыми.

Такими эмоциями Левченко поделилась в разговоре с "Суспильне Спорт". 28-летняя прыгунья в высоту отметила само организацию первого в истории подобного мирового первенства, та как они прошли максимально компактно и девушкам не пришлось подолгу ждать своих попыток.

Юлия Левченко на Абсолютном ЧМ.
Результаты абсолютного ЧМ в прыжках в высоту среди женщин.

"В действительности было очень круто. Мне очень зашел формат, он был довольно резвый. Подъем высот тоже был классный. К сожалению, мне не хватило напрыганности на соревнованиях, но чувствовала себя очень хорошо и мне понравилось, потому что не ждешь долго в секторе. Участников относительно немного, поэтому соревнования получились интересные и классные. Это были самые удачные соревнования из всех. Я уже чувствовала себя собой, но нельзя пропускать какие-то этапы – нужно было совершить больше прыжков в этом сезоне. Но ничего страшного. Я очень довольна, и все окей", – сказала Левченко.

До этого наша соотечественница со словами "украинцы это поймут" назвала особенность своего участия на Абсолютном ЧМ по легкой атлетике, где победу одержала Ярослава Магучих.

Юлия Левченко (справа).
Магучих взяла "золото" абсолютного ЧМ.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети опубликовали видео разговора Ярославы Магучих с тренеркой Татьяной Степановой во время Абсолютного чемпионата мира.

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Прыжки в высотуЛегкая атлетикаЮлия Левченко
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