Общий счет 4-29. Беларусь установила антирекорд в отборе ЧМ по футболу

Сборная Беларуси по футболу накануне проиграла в номинально домашнем матче команде Шотландии в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. Подопечные тренера Карлоса Алоса ничего не смогли противопоставить британцам, пропустив по одному голу в каждом из таймов, – 0:2.

Это привело к тому, что беларусы установили исторический рекорд в квалификациях к мундиалям, проиграв девять матчей подряд, информирует "Прессбол". Серия началась в марте 2021 года, когда сборная союзников России потерпела позорное фиаско в Бельгии в отборе ЧМ-2022, проиграв 0:8.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ БЕЛАРУСИ В ОТБОРАХ НА ЧМ

30.03.2021, Бельгия (в гостях) – 0:8

2.09.2021, Чехия – 0:1 (г)

5.09.2021, Уэльс – 2:3 (дома)

8.09.2021, Бельгия – 0:1 (д)

8.10.2021, Эстония – 0:2 (г)

11.10.2021, Чехия – 0:2 (д)

13.11.2021, Уэльс – 1:5 (г)

5.09.2025, Греция – 1:5 (г)

8.09.2025, Шотландия – 0:2 (д)

Следующий матч квалификационного этапа к мундиалю будущего года команда Беларуси проведет 9 октября на "своем" поле с Данией.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Азербайджана уволила главного тренера команды Фернанду Саншута за один день до матча с Украиной в отборе ЧМ-2026.

