Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова обвинила Международный союз конькобежцев (ISU) в якобы несправедливом отстранении спортсменов из РФ. Специалистка назвала несправедливостью санкции в отношении атлетов из страны-агрессора и урезания квоты сборной на Олимпиаде-2026.

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Об этом Тарасова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина и ярая Z-патриотка пожаловалась на то, что к россиянам якобы выдвигают предвзятые требования, забыв о причинах санкций и войне в Украине.

"Нас несправедливо отстранили. У нас в фигурном катании раньше было максимальное представительство в каждом виде программы, а теперь на отборочном турнире у нас будет только по одному спортсмену. Они обокрали нас, и ничего хорошего ждать от них не приходится, они беспредельщики. Для них не существует никаких других законов, кроме тех, которые их устраивают и которые они сами придумывают для того, чтобы наказать, лишить, отстранить. Они только это и умеют делать, за это они получают зарплату и огромное удовольствие", – сказала Тарасова.

Ранее эта россиянка назвала преступлением против РФ отстранение фигуристов из страны-агрессора от международных соревнований.

Как сообщал OBOZ.UA, Татьяна Тарасова в истерике назвала "несправедливостью по отношению к русским" допуск атлетов из РФ в усеченной квоте.

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