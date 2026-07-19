Обнаружен фантастическое совпадение финала ЧМ-2026 Испания – Аргентина

Перед финалом чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины болельщики обратили внимание на ряд необычных совпадений, связанных с Лионелем Месси и Ламином Ямалем. История быстро набрала популярность в социальных сетях благодаря пересечению известных фактов из карьеры двух футболистов.

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Наибольшее внимание привлекло число 19, которое пользователи называют общей нитью между легендой аргентинского футбола и молодой звездой Испании. В начале карьеры в "Барселоне" Месси выступал под 19-м номером, а сейчас этот же номер носит Ямаль как в клубе, так и в национальной команде.

Еще одним поводом для обсуждений стала знаменитая фотосессия 2007 года для благотворительного календаря. На снимках 20-летний Месси позирует вместе с младенцем Ямалем, помогая купать его в пластиковой ванночке. Спустя годы фотография получила широкую известность после стремительного взлета испанского вингера.

Пользователи также отметили, что обсуждение предстоящего финала пришлось на 19 июля, что дополнило цепочку совпадений вокруг числа 19.

Отдельное внимание в соцсетях уделили символической связи между игроками. Месси считается одним из величайших футболистов в истории "Барселоны", тогда как Ямал уже успел установить ряд возрастных рекордов и закрепиться в статусе одного из лидеров нового поколения.

Кроме того, в интернете распространилась версия о необычном совпадении в полном имени аргентинца.

📌 Лионель

📌 Андрес

📌 МЕсси

Если объединить эти начальные части (ЛИ + АН + МЕ), получается фонетическое слово ЛИАНМЕ (или ЛИАМЕ, если брать только первые буквы), которое звучит почти идентично имени Ламин (Lamine).

Как сообщал OBOZ.UA, финал ЧМ-2026 состоится сегодня, 19 июля 2026 года. Главный матч турнира Испания – Аргентина начнется в 22:00 по киевскому времени.

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