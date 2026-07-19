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Обнаружен фантастическое совпадение финала ЧМ-2026 Испания – Аргентина

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
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На загадочный момент обратили внимание в соцсетях
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Перед финалом чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины болельщики обратили внимание на ряд необычных совпадений, связанных с Лионелем Месси и Ламином Ямалем. История быстро набрала популярность в социальных сетях благодаря пересечению известных фактов из карьеры двух футболистов.

В финале встретятся Аргентина и Испания

Наибольшее внимание привлекло число 19, которое пользователи называют общей нитью между легендой аргентинского футбола и молодой звездой Испании. В начале карьеры в "Барселоне" Месси выступал под 19-м номером, а сейчас этот же номер носит Ямаль как в клубе, так и в национальной команде.

Ламин Ямаль

Еще одним поводом для обсуждений стала знаменитая фотосессия 2007 года для благотворительного календаря. На снимках 20-летний Месси позирует вместе с младенцем Ямалем, помогая купать его в пластиковой ванночке. Спустя годы фотография получила широкую известность после стремительного взлета испанского вингера.

20-летний Лео и 5-месячный Ламин

Пользователи также отметили, что обсуждение предстоящего финала пришлось на 19 июля, что дополнило цепочку совпадений вокруг числа 19.

Финал пройдет в Нью-Йорке

Отдельное внимание в соцсетях уделили символической связи между игроками. Месси считается одним из величайших футболистов в истории "Барселоны", тогда как Ямал уже успел установить ряд возрастных рекордов и закрепиться в статусе одного из лидеров нового поколения.

Месси и Ямаль

Кроме того, в интернете распространилась версия о необычном совпадении в полном имени аргентинца.

  • 📌 Лионель
  • 📌 Андрес
  • 📌 МЕсси

Если объединить эти начальные части (ЛИ + АН + МЕ), получается фонетическое слово ЛИАНМЕ (или ЛИАМЕ, если брать только первые буквы), которое звучит почти идентично имени Ламин (Lamine).

Как сообщал OBOZ.UA, финал ЧМ-2026 состоится сегодня, 19 июля 2026 года. Главный матч турнира Испания – Аргентина начнется в 22:00 по киевскому времени.

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