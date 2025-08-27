Кипрский "Пафос" впервые в своей истории пробился в основную сетку Лиги чемпионов. Команда испанского тренера Хуана Карседо, которая выбила из турнира киевское "Динамо", добилась этого права благодаря победе в противостоянии с белградской "Црвеной звездой" с общим счетом 3:2.

После сенсационного гостевого триумфа киприоты построили игру на своем поле на контратаках. Час поединка эта тактика работала, однако на 60-й минуте гостям, спонсором которых является российский "Газпром", удалось пробить оборону соперника, а хавбеку Мирко Иваничу – забить гол благодаря рикошету от защитника.

После этого команды на удивление не стали закрываться, а игра пошла на встречных курсах. Впрочем, ближе к концу основного времени арбитр встречи Майкл Оливер постоянно фиксировал нарушения правил со стороны уставших футболистов.

Один из таких стандартов и стал решающим в дуэли. На 90-й минуте игроки "Пафоса" сотворили настоящий шедевр: португальский полузащитник Пепе сделал мягкий наброс в район 11-метровой отметки, а бразильский форвард Жажа в касание по красивой дуге отправил мяч точно под дальнюю штангу.

Таким образом, подопечные Карседо стали участниками основного этапа Лиги чемпионов. "Пафос" стал вторым представителем страны после АПОЭЛя в турнире. Кипр будет представлен в ЛЧ впервые за 14 лет.

