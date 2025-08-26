УкраїнськаУКР
русскийРУС

Впервые в истории! В Лиге чемпионов случилась грандиозная сенсация. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
591
Впервые в истории! В Лиге чемпионов случилась грандиозная сенсация. Видео

Казахстанский "Кайрат" впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов, выбив шотландский "Селтик" в раунде плей-офф. Два матча и дополнительное время завершились без голов — судьбу противостояния решила серия пенальти, где алматинский клуб оказался точнее (3:2).

Видео дня

Героем встречи стал 21-летний вратарь Темирлан Анарбеков, который заменил основного голкипера после травмы.

Впервые в истории! В Лиге чемпионов случилась грандиозная сенсация. Видео

В решающей серии он отразил три удара с "точки" и принес команде историческую путевку в турнир.

Впервые в истории! В Лиге чемпионов случилась грандиозная сенсация. Видео

Стоимость состава "Кайрата" оценивается в 12,5 млн евро, в то время как "Селтик" превышает 130 млн. Несмотря на такую разницу, казахстанский клуб стал всего вторым представителем страны в Лиге чемпионов после "Астаны".

Впервые в истории! В Лиге чемпионов случилась грандиозная сенсация. Видео

В числе игроков "Кайрата", вышедших на поле, оказались двое россиян - Александр Мартынович и Егор Сорокин. Оба успешно реализовали свои пенальти. Теперь клуб из Алматы проведет минимум восемь матчей на групповом этапе против сильнейших команд Европы.

Впервые в истории! В Лиге чемпионов случилась грандиозная сенсация. Видео

Исторический выход "Кайрата" стал главным событием для всего казахстанского футбола, а имя молодого голкипера Анарбекова уже называют символом сенсации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!