Впервые в истории! В Лиге чемпионов случилась грандиозная сенсация. Видео

Казахстанский "Кайрат" впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов, выбив шотландский "Селтик" в раунде плей-офф. Два матча и дополнительное время завершились без голов — судьбу противостояния решила серия пенальти, где алматинский клуб оказался точнее (3:2).

Героем встречи стал 21-летний вратарь Темирлан Анарбеков, который заменил основного голкипера после травмы.

В решающей серии он отразил три удара с "точки" и принес команде историческую путевку в турнир.

Стоимость состава "Кайрата" оценивается в 12,5 млн евро, в то время как "Селтик" превышает 130 млн. Несмотря на такую разницу, казахстанский клуб стал всего вторым представителем страны в Лиге чемпионов после "Астаны".

В числе игроков "Кайрата", вышедших на поле, оказались двое россиян - Александр Мартынович и Егор Сорокин. Оба успешно реализовали свои пенальти. Теперь клуб из Алматы проведет минимум восемь матчей на групповом этапе против сильнейших команд Европы.

Исторический выход "Кайрата" стал главным событием для всего казахстанского футбола, а имя молодого голкипера Анарбекова уже называют символом сенсации.

