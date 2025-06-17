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"Ну ладно". Камеры сняли реакцию Трампа на подарок от Криштиану Роналду со словами про мир. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
4,4 т.
'Ну ладно'. Камеры сняли реакцию Трампа на подарок от Криштиану Роналду со словами про мир. Видео

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал равнодушную реакцию на подарок от главы Європейської ради Антониу Кошты. В честь 79-летия португалец вручил Трампу футболку знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду с автографом и надписью "Играем за мир".

Видео дня

Однако, как видно на видео, жест вызвал у Трампа скорее снисходительное недоумение, чем благодарность. Его реакция ясно показала: ни футболка, ни мир в данный момент не входят в число его приоритетов.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня стало известно, что нападающий "Аль-Асра" Криштиану Роналду отказался от участия в расширенном клубном чемпионате мира – 2025. Этот шаг стал ударом по планам ФИФА привлечь на турнир в США главных звезд мирового футбола.

"Ну ладно". Камеры сняли реакцию Трампа на подарок от Криштиану Роналду со словами про мир. Видео

Форвард сборной Португалии и "Аль-Насра" пояснил, что сейчас для него важнее национальная команда, а многочисленные предложения сыграть на коммерческом турнире не повлияли на его выбор.

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