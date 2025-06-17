'Ну ладно'. Камеры сняли реакцию Трампа на подарок от Криштиану Роналду со словами про мир. Видео

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал равнодушную реакцию на подарок от главы Європейської ради Антониу Кошты. В честь 79-летия португалец вручил Трампу футболку знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду с автографом и надписью "Играем за мир".

Видео дня

Однако, как видно на видео, жест вызвал у Трампа скорее снисходительное недоумение, чем благодарность. Его реакция ясно показала: ни футболка, ни мир в данный момент не входят в число его приоритетов.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня стало известно, что нападающий "Аль-Асра" Криштиану Роналду отказался от участия в расширенном клубном чемпионате мира – 2025. Этот шаг стал ударом по планам ФИФА привлечь на турнир в США главных звезд мирового футбола.

Форвард сборной Португалии и "Аль-Насра" пояснил, что сейчас для него важнее национальная команда, а многочисленные предложения сыграть на коммерческом турнире не повлияли на его выбор.

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