"Москва не готовится к настоящей дипломатии": Зеленский о мобилизации в РФ и дальнобойных санкциях
Российское военное командование поставило задачу увеличить контингент ВС РФ в Украине. Кремль собирается мобилизовать по меньшей мере десятки тысяч солдат дополнительно.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Москва не собирается вообще проводить дипломатические усилия.
Что известно
В среду, 27 мая, глава государства заслушал доклады от главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова по поводу ситуации на фронте и дальнобойных ударов по российским нефтяным узлам.
"Получаем и все больше внутренней российской информации о подготовке дополнительной мобилизации в стране-агрессоре. Прежде всего это имеет целью компенсировать особенно высокие потери российской армии на оккупированной территории Украины. Политическое руководство России поставило задачу увеличить оккупационный контингент. Речь идет как минимум о десятках тысяч дополнительно", – говорит Зеленский.
По его словам, Киев также располагает данными и по дальнейшему увеличению мобилизации, с чем связана активизация выдачи так называемых "мобилизационных распоряжений".
"Считаем эти российские шаги подтверждением того, что Москва не готовится к настоящей дипломатии, и мы передадим имеющиеся у нас данные партнерам. Россия должна завершить свою войну, и мир имеет рычаги влияния", – говорит президент.
Напомним, ранее в ISW отметили, что украинская армия возвращает себе тактическую инициативу на разных участках линии фронта. В течение последних месяцев они провели серию контратак, получив наибольшие достижения на поле боя с момента вторжения Украины в Курскую область в августе 2024 года.
Как рассказывал OBOZ.UA, накануне в ISW заявили, что украинские войска продвинулись в районе Славянска. При этом на некоторых участках фронта россияне смогли просочиться мимо украинской линии обороны.
