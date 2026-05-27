'Москва не готовится к настоящей дипломатии': Зеленский о мобилизации в РФ и дальнобойных санкциях

Российское военное командование поставило задачу увеличить контингент ВС РФ в Украине. Кремль собирается мобилизовать по меньшей мере десятки тысяч солдат дополнительно.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Москва не собирается вообще проводить дипломатические усилия.

Что известно

В среду, 27 мая, глава государства заслушал доклады от главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова по поводу ситуации на фронте и дальнобойных ударов по российским нефтяным узлам.

"Получаем и все больше внутренней российской информации о подготовке дополнительной мобилизации в стране-агрессоре. Прежде всего это имеет целью компенсировать особенно высокие потери российской армии на оккупированной территории Украины. Политическое руководство России поставило задачу увеличить оккупационный контингент. Речь идет как минимум о десятках тысяч дополнительно", – говорит Зеленский.

По его словам, Киев также располагает данными и по дальнейшему увеличению мобилизации, с чем связана активизация выдачи так называемых "мобилизационных распоряжений".

"Считаем эти российские шаги подтверждением того, что Москва не готовится к настоящей дипломатии, и мы передадим имеющиеся у нас данные партнерам. Россия должна завершить свою войну, и мир имеет рычаги влияния", – говорит президент.

Напомним, ранее в ISW отметили, что украинская армия возвращает себе тактическую инициативу на разных участках линии фронта. В течение последних месяцев они провели серию контратак, получив наибольшие достижения на поле боя с момента вторжения Украины в Курскую область в августе 2024 года.

Как рассказывал OBOZ.UA, накануне в ISW заявили, что украинские войска продвинулись в районе Славянска. При этом на некоторых участках фронта россияне смогли просочиться мимо украинской линии обороны.

