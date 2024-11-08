Реброву пришлось вызвать капитана 'Динамо' в сборную Украины: что произошло перед решающими матчами Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров был вынужден внести изменения в список игроков, которые будут готовиться к поединками Лиги наций. Решающие для себя матчи турнира "сине-желтые" проведут на выезде – с Грузией 16 ноября и Албанией 19 ноября.

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Как информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ), Ребров оперативно отреагировал на информацию о том, что все еще не может вернуться на поле полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков. По этой причине наставник команды решил перевести из резерва в основу капитана киевского "Динамо" Виталия Буяльского.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Виталия Буяльский (все – "Динамо" Киев), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье" Житомир), Иван Калюжный ("Александрия"), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Дмитрий Ризнык, Тарас Степаненко, Даниил Сикан (все – "Шахтер" Донецк), Александр Сваток ("Остин", США), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Владислав Кабаев ("Динамо" Киев).

Напомним, что после четырех туров украинцы занимают последнее место в группе, имея в активе четыре очка. Лидирует Чехия, которая набрала семь пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, известный комментатор Виктор Вацко раскритиковал Сергея Ребров из-за вызова в сборную Украины игрока "Шахтера".

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