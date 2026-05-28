Знаменитая российская фигуристка Камила Валиева не вошла в предварительный основной состав национальной сборной России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, причина – отсутствие соревновательной практики в последних сезонах. Вместе с Валиевой нет в списке и вивце-чемпионки Олимпиады-2022 Александры Трусовой.

Обе фигуристки – 20-летняя Валиева и 21-летняя Трусова – незадолго до этого объявили о возвращении в спорт после перерыва.

По данным источников агентства, спортсменки не соответствуют критериям отбора в основной состав, однако могут быть зачислены в резерв. Окончательные списки сборной Министерство спорта РФ должно утвердить не позднее 1 июня – об этом заявил генеральный секретарь ФФККР Александр Коган.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил после обнаружения триметазидина в пробе с Олимпиады-2022.

В феврале 2024-го фигуристка появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани рядом с диктатором Владимиром Путиным.

Болельщики сразу же назвали Валиеву заменой гимнастке Алине Кабаевой. В свое время олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике получила неофициальный титул любовницы российского диктатора.

