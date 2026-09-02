"В Украине очень тяжело. Киев под атаками 6-й день". Костюк после победы на US Open не сдержала эмоций. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 11) вышла в третий круг US Open-2026, обыграв американку Слоан Стивенс (WTA 209) со счетом 6:1, 7:5. После матча 24-летняя украинская теннисистка рассказала о ситуации в Украине и призналась, что переживает за родных, которые остаются в Киеве.

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Во время флеш-интервью Костюк поблагодарила свою команду за поддержку в сложные периоды карьеры и отметила, что сейчас получает удовольствие от тенниса и выступлений перед болельщиками.

Отвечая на вопрос о том, как ей удается сохранять позитивный настрой на фоне событий в Украине, спортсменка призналась, что ситуация остается крайне тяжелой.

"Сейчас в Украине очень тяжело. Киев находится под атаками уже шесть дней подряд, и это очень непросто. Там находится моя семья. Но я стараюсь жить полной жизнью. Не знаю, когда это закончится. Осознание того, что в жизни есть вещи гораздо хуже поражения в теннисном матче или плохого дня, помогает двигаться дальше", – сказала Костюк.

Украинка также отметила, что важную роль для нее играет вера.

"Я христианка, и это помогает мне оставаться на земле и ценить каждый день своей жизни", – подчеркнула теннисистка.

В третьем круге US Open-2026 Костюк встретится с победительницей матча между австралийкой Кимберли Биррелл и россиянкой Екатериной Александровой.

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