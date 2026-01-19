Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина выразила уверенность в том, что фигуристка Камила Валиева решила вернуться в спорт после дисквалификации за допинг из-за неприспособленности к другим сферам, кроме спорта. Депутат Государственной думы отметила, что 19-летняя уроженка Казани, которую называют "любовницей" Владимира Путина, всегда была заточена под высокие результаты.

Об этом Роднина заявила в комментарии порталу Sport24. Приспешница диктаторского режима главаря Кремля также добавила, что не ждет ничего интересного от камбэка Валиевой и вице-чемпионки Пекина-2022 Александры Трусовой, которая решила вернуться на лед после рождения ребенка.

"Сейчас девушки пытаются вернуться, потому что больше ничего делать не умеют. Как бы это ни звучало, так и есть. Не считаю, что это может прозвучать грубо. И у Саши, и у Камилы с самого детства был один ориентир – результат в спорте и выполнение сложнейших элементов. Видимо, в шоу им теперь не так интересно. Они все еще ощущают себя спортсменками, а не артистками. На обеих снова хочу посмотреть, но каких-то интересных мне интриг я не вижу", – сказала Роднина.

Напомним, анализы Валиевой на Олимпиаде-2022 показали наличие триметазидина. В суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества.

Сама спортсменка нелепо оправдалась за употребление допинга. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения истек 25 декабря прошлого года, то есть за полтора месяца до старта Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

В феврале-2024 Валиева пришла на церемонию открытия турнира "Игры будущего" в Казани вместе с диктатором Владимиром Путиным. Спортсменка сидела по левую руку от террориста №1.

В комментариях болельщики сразу же назвали Валиеву заменой гимнастке Алине Кабаевой. В свое время олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике получила неофициальный титул любовницы главаря Кремля.

