Нокаут года! Непобедимый боксер одним неуловимым ударом брутально вырубил соперника. Видео за несколько часов собрало 1 млн просмотров

На шоу Most Valuable Prospects 14 в США зрители стали свидетелями одного из самых ярких нокаутов сезона. 24-летний бразильский проспект суперлёгкого веса Педро Да Силва Консейсау (5-0, 3 КО) отправил в глубокий нокаут кубинского джорнимена Рэнни Виамонте (4-3-1, 2 КО).

Эпизод, который уже окрестили "нокаутом года", случился во 2-м раунде. 24-летний бразилец несколько секунд прицеливался, а затем молниеносным правым ударом попал точно в голову соперника. Виамонте рухнул на ринг без сознания и уже не смог продолжить бой.

Видео с этим эпизодом моментально разлетелось по соцсетям — за первые часы ролик собрал более миллиона просмотров и вызвал бурное обсуждение среди фанатов бокса.

Многие называют удар бразильца самым зрелищным и жестким нокаутом 2025 года.

Этот момент вызвал настоящий шок у знаменитого боксера и блогера Джейка Пола, который собирается подраться с украинцем Александром Усиком.

