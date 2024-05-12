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"Никогда такого не видел". Невероятный случай перед боем Ломаченко собрал 650 000 просмотров за день. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
6,2 т.
'Никогда такого не видел'. Невероятный случай перед боем Ломаченко собрал 650 000 просмотров за день. Видео

В андеркарте боя Ломаченко - Камбосос 29-летняя новозеландско-австралийская боксерша Чернека Джонсон (16-2, 6 KO) побила 41-летнюю англичанку Нину Хьюз (6-1, 2 КО) и завоевала титул WBA в легчайшем весе. Во время объявления победителя ринг-анонсер ошибся, изначально "присудив" победу Хьюз.

Поединок прошел в равной борьбе, но с заметным преимуществом Чернеки. Под недоуменные возгласы публики было оглашено, что боксерша из Англии победила решением большинства судей - 95:95, 96:94, 92:98.

В этот момент Хьюз начала праздновать, а Чернека принимать утешение от команды. Супервайзер WBA сразу подбежал к ринг-анонсеру с просьбой все поменять.

"Никогда такого не видел". Невероятный случай перед боем Ломаченко собрал 650 000 просмотров за день. Видео

В результате объявление победителя было сделано еще раз, но теперь уже в пользу Джонсон.

"Никогда такого не видел". Невероятный случай перед боем Ломаченко собрал 650 000 просмотров за день. Видео

Это событие вызвало большой ажиотаж в мире бокса. Болельщики и эксперты называют случай невероятным. Видео за день собрало порядка 700 000 просмотров.

"Никогда такого не видел". Невероятный случай перед боем Ломаченко собрал 650 000 просмотров за день. Видео

"Никогда раньше не видел такого в боксерском бою. В титульном бою диктор объявляет победителем не того человека. Как непрофессионально. Представьте, какие эмоции возникли у Чернеки Джонсон и Нины Хьюз, когда они проиграли/выиграли там титул", – пишут в соцсетях.

"Никогда такого не видел". Невероятный случай перед боем Ломаченко собрал 650 000 просмотров за день. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, в главном бою шоу в Перте Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) победил австралийца Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) и завоевал титул чемпиона мира IBF.

"Никогда такого не видел". Невероятный случай перед боем Ломаченко собрал 650 000 просмотров за день. Видео

После того, как Ломаченко пробил точно по печени австралийца, тот взял колено, а рефери отсчитал нокдаун. Джордж поднялся, но дальше поединок долго не продолжался. Через несколько секунд Василий еще одним ударом по корпусу отправил соперника в нокаут.

Напомним, что после победы Василий не стал упоминать Украину. Во время флеш-интервью в ринге 36-летний уроженец Белгород-Днестровского поблагодарил Бога, своего соперника и "всех людей".

Позже были опубликованы судейские записки, по которым стало понятно, кто побеждал до 11-го раунда.

"Никогда такого не видел". Невероятный случай перед боем Ломаченко собрал 650 000 просмотров за день. Видео

Напомним, что в своем крайнем бою Ломаченко 21 мая проиграл обладателю титулов WBC, IBF, WBA Super, WBO Девину Хэйни (30-0, 15 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом. Бой в легком весе в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116–112, 115–113, 115–113.

"Никогда такого не видел". Невероятный случай перед боем Ломаченко собрал 650 000 просмотров за день. Видео

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