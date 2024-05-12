'Никогда такого не видел'. Невероятный случай перед боем Ломаченко собрал 650 000 просмотров за день. Видео

В андеркарте боя Ломаченко - Камбосос 29-летняя новозеландско-австралийская боксерша Чернека Джонсон (16-2, 6 KO) побила 41-летнюю англичанку Нину Хьюз (6-1, 2 КО) и завоевала титул WBA в легчайшем весе. Во время объявления победителя ринг-анонсер ошибся, изначально "присудив" победу Хьюз.

Поединок прошел в равной борьбе, но с заметным преимуществом Чернеки. Под недоуменные возгласы публики было оглашено, что боксерша из Англии победила решением большинства судей - 95:95, 96:94, 92:98.

В этот момент Хьюз начала праздновать, а Чернека принимать утешение от команды. Супервайзер WBA сразу подбежал к ринг-анонсеру с просьбой все поменять.

В результате объявление победителя было сделано еще раз, но теперь уже в пользу Джонсон.

Это событие вызвало большой ажиотаж в мире бокса. Болельщики и эксперты называют случай невероятным. Видео за день собрало порядка 700 000 просмотров.

"Никогда раньше не видел такого в боксерском бою. В титульном бою диктор объявляет победителем не того человека. Как непрофессионально. Представьте, какие эмоции возникли у Чернеки Джонсон и Нины Хьюз, когда они проиграли/выиграли там титул", – пишут в соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA, в главном бою шоу в Перте Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) победил австралийца Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) и завоевал титул чемпиона мира IBF.

После того, как Ломаченко пробил точно по печени австралийца, тот взял колено, а рефери отсчитал нокдаун. Джордж поднялся, но дальше поединок долго не продолжался. Через несколько секунд Василий еще одним ударом по корпусу отправил соперника в нокаут.

Напомним, что после победы Василий не стал упоминать Украину. Во время флеш-интервью в ринге 36-летний уроженец Белгород-Днестровского поблагодарил Бога, своего соперника и "всех людей".

Позже были опубликованы судейские записки, по которым стало понятно, кто побеждал до 11-го раунда.

Напомним, что в своем крайнем бою Ломаченко 21 мая проиграл обладателю титулов WBC, IBF, WBA Super, WBO Девину Хэйни (30-0, 15 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом. Бой в легком весе в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116–112, 115–113, 115–113.

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