Бой Ломаченко – Камбосос: стало известно, кто побеждал по очкам перед нокаутом

Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко (18-3, 13 КО) уверенно побеждал по очкам в поединке с австралийцем Джорджем Камбососом (21-3, 10 КО) перед тем, как нокаутировал его в 11-м раунде. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе состоялся в Перте.

Промоутерская компания Top Rank опубликовала судейские записки. Все три судьи признали преимущество нашего соотечественника. Стив Грей: 99–91, Бенуа Рассел: 98–92, Мичиаки Сомея: 99–91.

Грей отдал Камбососу лишь 1-й раунд, Рассел 3-й и 6-й, а Сомея только 6-й.

Как сообщал OBOZ.UA, встреча Ломаченко и Камбососа завершилась досрочно. После того, как Ломаченко пробил точно по печени австралийца, тот взял колено, а рефери отсчитал нокдаун. Джордж поднялся, но дальше поединок долго не продолжался. Через несколько секунд Василий еще одним ударом по корпусу отправил соперника в нокаут.

Напомним, что после победы Василий не стал упоминать Украину. Во время флеш-интервью в ринге 36-летний уроженец Белгород-Днестровского поблагодарил Бога, своего соперника и "всех людей".

Напомним, что в своем крайнем бою Ломаченко 21 мая проиграл обладателю титулов WBC, IBF, WBA Super, WBO Девину Хэйни (30-0, 15 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом. Бой в легком весе в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116–112, 115–113, 115–113.

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