Никогда раньше такого не было. Гонка чемпионата мира по биатлону вошла в историю. Видео

Женская сборная Франции по биатлону впервые в истории выиграла эстафету на чемпионате мира, который в эти дни проходит в чешском Нове Место. Лу Жанмонно, Софи Шово, Жюстин Брезаз-Буше и Жюлия Симон финишировали первыми с результатом 1.15.00,8 (2+11).

Антигероем французской команды стала Шово, которая не смогла закрыть пять мишеней 8 выстрелами и заработала 150 метров штрафа. Тоже самое повторилось на втором огневом рубеже, в результате чего на экваторе эстафеты Франция была восьмой, отставая от лидеров на 43 секунды.

Однако Жюстин Брезаз-Буше смогла поднять сборную в топ, а Симон закрепила ее успех. В пользу француженок сказался и провал главных конкуренток - норвежек. Последние за эстафету пробежали 8 дополнительных штрафных кругов и замкнули десятку.

"Я очень нервничала, когда смотрела на трассу. Лу Жанмонно начала гонку очень хорошо, а Софи Шово заставила поволноваться. Я подумала: "Черт, для нас все кончено". Но Жюстин Брезаз-Буше сделала что-то особенное, так здорово было смотреть на это. Настала моя очередь, и я очень нервничала. Эльвира (Оберг) очень сильна, так что я боролась. Последняя стойка была тяжелой из-за сильного ветра. Это была действительно хорошая битва!" – прокомментировала успех Симон.

Эта победа упрочила первое место Франции (6791) в общем зачете Кубке наций среди женщин. Второй идет Швеция (6402), замыкает первую тройку Норвегия (6381). Украина – 9-я (4940).

Как сообщал OBOZ.UA, в женской эстафетной гонке на чемпионате мира женская сборная Украины установила рекорд сезона, финишировав на 5-м месте. Сенсационную 4-ю строчку заняла Эстония.

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