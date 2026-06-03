'Ничто нас не остановит'. Пушилин рассказал, что в 'ДНР' сделают с 'Донбасс Ареной'. Видео

Глава так называемой Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире программы "Есть тема" на "Матч ТВ", заявил о планах восстановить стадион "Донбасс Арена" в Донецке. Террорист подчеркнул, что работы начнутся лишь при наступлении безопасных условий.

Видео дня

Пушилин сказал, что восстановление арены – вопрос времени. По его словам, проекты ремонта уже готовы, и сама реконструкция может пройти достаточно быстро.

"На „Донбасс Арене" мы обязательно увидим „Шахтёр", настоящий донецкий „Шахтёр". Сейчас всё связано исключительно с мерами безопасности. Пока ещё опасно. Но ничто нас не остановит", – заявил Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня 2026 года.

Стадион "Донбасс Арена" открылся в 2009 году и вмещает более 52 тысяч зрителей. С 2014 года на арене не проводились официальные матчи. Планы по восстановлению объекта обсуждаются на фоне продолжающихся вопросов безопасности и доступности территории для строительных работ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!