Как сейчас выглядит 'Донбасс Арена'. Появилось свежее видео из оккупированного Донецка

Украинский ударный дрон пролетел над центром оккупированного Донецка, в том числе над стадионом "Донбасс Арена", после чего атаковал военную технику российских сил. Кадры полета и удара опубликовали подразделения 1-го корпуса НГУ "Азов".

На видео беспилотник в дневное время беспрепятственно проходит над городской застройкой и непосредственно над легендарной ареной "Шахтера". Можно разглядеть газон и трибуны здания, а также прилегающую территорию.

В "Азове" сообщили об установлении контроля над ключевыми логистическими маршрутами российских войск в Донецке и прилегающих районах. Уточняется, что операции проводятся, в том числе, в районах Зугрэса, Старобешево и вдоль кольцевой дороги города.

Пресс-служба корпуса заявила, что удары наносятся по ресурсам российских сил до их переброски на линию фронта. Также отмечено, что опубликованные кадры демонстрируют возможности украинских беспилотников действовать в глубине оккупированной территории.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью прошлого года патриоты провели смелую акцию возле стадиона "Донбасс Арена", который до российской оккупации принимал матчи международного уровня.

Стадион "Донбасс Арена" до 2014 года имел международную известность и соответствовал высшей категории УЕФА как первая арена такого уровня в Украине и Восточной Европе. Он служил домашним стадионом "Шахтера" (Донецк) в период активных выступлений клуба в Лиге чемпионов и принимал матчи Евро-2012, включая игры группового этапа, четвертьфинал и полуфинал.

После начала российской агрессии объект прекратил функционирование и был законсервирован. Сооружение оказалось заброшенным и получило повреждения.

