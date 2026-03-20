'Ничего не изменится': Тайсон Фьюри узнал от своего отца вердикт на третий бой с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) не сможет победить Александра Усика (24-0, 15 КО) в третьем поединке, если он состоится. Наш соотечественник снова измотает соперника в первой половине боя, после чего добьется своего в поздник раундах.

Такое категоричное мнение выразил Джон Фьюри, отец и бывший тренер Тайсона, в интервью YouTube-каналу Playbook Boxing. По его словам, Фьюри-младший становится только слабее, а Усик наоборот держится на стабильном высоком уровне, что перечеркивает любые шансы британца на победу.

"Третий бой? Ничего не изменится, потому что Тайсон становится слабее, а Усик становится сильнее. Позвольте мне сказать вот что: Усик – чертовски умен. Он выйдет и позволит Тайсону вымахаться. То есть пока Тайсон будет тратить энергию, бак Усика будет оставаться полным. Так что если Тайсон пройдет все 12 раундов, ему ничего не поможет", – сказал Фьюри-старший.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри – в мае-2024 раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112).

После второго поражения от украинца Тайсон объявил о завершении карьеры. Однако уже в апреле 2026-го британец проведет поединок против российского соперника в камбэке.

