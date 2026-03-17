'А матчи в Купянске...' Чемпион мира, предавший Украину, позвал сборную России в Крым и стал посмешищем

Российский гроссмейстер и сенатор Сергей Карякин предложил проводить тренировочные сборы сборной России по футболу в Крыму. Идея 36-летнего шахматиста вызвала бурную реакцию пользователей, которые высмеяли такую инициативу и усомнились в ее реалистичности.

Карякин заявил, что сборная России может в любой момент организовать подготовку на полуострове. По его словам, в Алуште есть современная база с необходимой инфраструктурой.

Он уточнил, что недавно лично посещал регион и осмотрел спортивные объекты. Карякин отметил, что "в техническом плане это возможно в любой момент", добавив, что в Алуште находится "ультрасовременный стадион", а сам Крым "очень динамично развивается".

При этом в марте сборная России должна провести два товарищеских матча: против Никарагуа в Краснодаре 27 марта и против Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

В сети Карякина высмеяли. Один из пользователей иронично предложил "проводить матчи в Купянске", другой добавил, что это можно делать "на нейтральной территории, в Тегеране".

Отдельные пользователи поставили под сомнение безопасность и логистику подобных сборов. В частности, отмечалось, что добираться туда "очень удобно и безопасно", с иронией добавляя сравнение с приграничными регионами.

Также в юзеры обратили внимание на инфраструктуру. Один из участников обсуждения с саркказмом написал, что "чемпионат по водным видам спорта можно в Донецке проводить, только воду с собой надо привезти".

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012) и чемпион мира по блицу (Доха, 2016) Сергей Карякин, который в 2009 году сменил гражданство с украинского на российское, и активно поддерживающий путинский режим, заочно приговорён в Украине к девяти годам тюрьмы. Шевченковский суд Черновцов признал Карякина виновным в финансировании российской армии.

