Невероятный удар в теннисе собрал за несколько дней 1 млн просмотров. Видео

Александр Бублик исполнил потрясающий удар в матче 1/32 финала Открытого чемпионата Канады по теннису в Монреале. В игре против американца Бена Шелтона казахстанец, догоняя укороченный соперника, кинул в мяч ракетку.

Видео дня

При этом Бублик не только попал по нему, но и сделал это таким образом, что круглый снаряд перелетел сетку, а Шелтон не успел его догнать. Это произошло на матчболе Шелтона, поэтому судья сразу объявил: "Гейм, сет и матч – Шелтон", несмотря на казалось бы выигранное очко Александра. Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:2.

Оказалось, что Бублик своим ударом нарушил несколько правил.

Первое: в момент удара ракетка должна быть в руке у игрока. Второе: игрокам запрещено чем угодно касаться сетки, пока мяч в игре.

А в момент, когда ракетка Бублика прилетела в сетку, мяч еще не отскочил второй раз на половине Шелтона.На видео видно, что Бен на всякий случай сразу казал на это судье.

В соцсетях этот удар Александра Бублика стал вирусным, собрав за несколько дней 1 млн просмотров. Фанаты восхищаются казахстанским теннисистом, так как сделанное им - огромная редкость.

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