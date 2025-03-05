'Неуважение к нашей стране!' Россиян не пустили на чемпионат Европы, вызвав истерику в РФ

Организаторы чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ в чешском Рачице отказали в допуске российским и беларусским спортсменам. Представителей страны-агрессорки категорически отказались видеть на соревнованиях, так как национальным федерациям разрешено самим принимать решение об их участии.

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Об этом в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС сообщила генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова. "Есть страны, где нас готовы принять в одном городе, а в другом могут не принять. Что касается чемпионата Европы в чешском Рачице, то российских и беларусских спортсменов там не ждут. И вообще, по нашей информации, есть две страны, которые активно выступают против и не соглашаются принимать россиян и беларусов – это Чехия и Германия", – сказала функционерка.

Это решение вызвало ожидаемый истеричный поток в РФ. Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась этим шагом чехов и потребовала уважения к агрессорам.

"Можно обратиться в высшую инстанцию, в Международный олимпийский комитет, например, для того, чтобы это закончить. Это неуважение к представителям нашей страны", – заявила она.

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