'Неуместно проявлять уважение': Украина отреагировала на пророссийкую акцию УЕФА

Украинская ассоциация футбола (УАФ) отреагировал на скандальное решение Европейского футбольного союза (УЕФА) почтить память экс-игрока сборной России Алексея Бугаева во время заседания конгресса. В нашей федерации напомнили, что оккупант был добровольцем армии РФ и воевал против Украины.

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Об этом говорится письме УАФ, которое было отправлено в адрес УЕФА, говорится на сайте ассоциации. Европейцев призвали не ставить участника военной агрессии в один ряд с другими футбольными деятелями, которые скончались в минувшем году и были также упомянуты во время минуты молчания на собрании в Белграде.

"Он сознательно и по своей воле принял решение идти на украинскую землю и убивать невинных украинских людей и погиб в прошлом году именно из-за этих обстоятельств. Война в Украине продолжается с 2022 года и до сих пор. Агрессор, оставаясь безнаказанным, ежедневно уносит жизни украинцев – футболистов, тренеров, арбитров, а также десятков тысяч мирных граждан. И все это делают русские солдаты – такие, как Бугаев. Украинское футбольное сообщество отмечает, что для европейской футбольной семьи недопустимо и неуместно проявлять уважение таким лицам, ставя их в один ряд с действительно выдающимися футбольными деятелями", – отметили в обращении.

Бугаев отправился воевать против украинцев после того, как 1 ноября 2023 года был задержан в Краснодаре. О его ликвидации стало известно в конце декабря минувшего года.

Как сообщал OBOZ.UA, во время конгресса УЕФА президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сделал заявление о возвращении России в соревнования.

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