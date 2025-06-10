'Нет месяца на подготовку': Ребров отметился жалобами на работу в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров назвал отсутствие времени на организацию нормального тренировочного процесса главной причиной неудач команды в последних матчах. Наставник "сине-желтых" накануне игры с Новой Зеландией на Canadian Shield подчеркнул, что он и его помощники делают все для достижения результата.

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Об этом Реброва заявил на пресс-конференции в Торонто, видео которой опубликовал YouTube-канал Toronto FC. По словам 51-летнего специалиста, работа в сборной кардинально отличается от клубной и многое зависит как от подготовки к конкретным матчам, так и от настроя самих футболистов.

"В сборной у вас нет времени. Нет месяца на подготовку. Футболисты приезжают в команду, и нет даже нормального тренировочного процесса. Мы пытаемся работать, но у нас нет достаточно времени. Также я считаю, что важен настрой игроков. Когда ты играешь за Украину – это совсем другое дело. Перед этим турниром в Канаде у нас не было ни одного отказа от вызова. Когда ты приезжаешь в национальную команду, ты должен показывать свой максимум", – сказал Ребров.

Напомним, в первом матче Canadian Shield украинцы проигрывали хозяевам турнира 0:4 и чудом ушли от разгрома, забив два мяча на последних минутах. Игра с Новой Зеландией состоится 10 июня, начало – в 23:50 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, в трансляцию матча Канада – Украина на турнире в Торонто попало то, что произошло с Сергеем Ребровым после того, как счет стал 3:0 в пользу североамериканцев.

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